Tennis Thiem bei Exhibition vor Wimbledon gegen Alcaraz

Thiem misst sich noch vor Wimbledon bei Schauturnier mit Alcaraz Foto: APA/dpa

E s ist zwar nur eine Exhibition, doch dieses Match ist wohl auch für Dominic Thiem selbst ein sehr interessantes: Der Ex-Weltranglisten-Dritte trifft beim Londoner Hurlingham Classic Schauturnier am Freitag erstmals überhaupt auf den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Am Samstag, zwei Tage vor dem Major-Start in Wimbledon, bekommt es Thiem mit dem Norweger Casper Ruud zu tun.