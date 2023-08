2020-Sieger Thiem bei US Open gegen Bublik, Ofner gegen Borges

Meistert Ofner die erste Hürde, dann wird es schon sehr schwierig für den Steirer: Er würde aller Voraussicht nach auf den als Nummer 10 gesetzten Frances Tiafoe treffen. Denn dieser ist im US-Duell mit Learner Tien (Wildcard) klar zu favorisieren.

Für Thiem ist Bublik kein unbeschriebenes Blatt, das bisher einzige Duell mit dem listigen Kasachen, der auch für sein Service von unten bekannt wurde, hat Thiem 2019 in der zweiten French-Open-Runde in vier Sätzen gewonnen. Siegt Thiem, dann spielt er gegen Pedro Cachin (ARG) oder den US-Amerikaner Ben Shelton. Allerdings steht hinter dem Gesundheitszustand von Thiem, der laut Bruder und Manager Moritz Thiem an einer "Art Gastritis" leidet, ein Fragezeichen.

Bei den Frauen ergab die am Freitag im US-Stadtteil Queens vorgenommene Auslosung für Julia Grabher eine bezwingbare Erstrunden-Gegnerin. Österreichs Nummer eins trifft schon zum dritten Mal in Folge auf eine Chinesin, und erneut auf Wang Xiyu. Erst am vergangenen Montag hatte die Vorarlbergerin diese Spielerin in der ersten Runde von Cleveland mit 6:3,6:4 bezwungen, danach aber gegen Zhu Lin verloren. Im Falle eines Sieges spielt Grabher entweder gegen die als Nummer 16 gesetzte Russin Veronika Kudermetowa oder Bernarda Pera (USA). Für Grabher ist es die Premiere im Hauptbewerb der US Open.