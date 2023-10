Tennis Thiem im Achtelfinale vom Bratislava-Challenger out

Achtelfinal-Niederlage für Thiem Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ominic Thiem ist beim Tennis-Challenger-Turnier in Bratislava überraschend im Achtelfinale gescheitert. Der topgesetzte Niederösterreicher musste sich am Donnerstag dem 22-jährigen Kanadier Gabriel Diallo, Nummer 164 der Welt, mit 1:6,6:4,6:7(5) geschlagen geben. Im ATP-Ranking wird der 30-Jährige damit von Platz 72 um einige Positionen zurückfallen. Nach dem Hartplatz-Turnier in der Slowakei geht es für Thiem nun in Antwerpen und bei den Erste Bank Open in Wien weiter.