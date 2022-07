Thiem im Kitz-Achtelfinale - Nun gegen Ofner

Werbung

"Es war mein Ziel vor einigen Wochen, wie es wirklich schlecht gelaufen ist, hier in Kitzbühel so weit zu sein, dass ich gutes Tennis bieten kann. Heute war es wirklich angerichtet, es war unglaubliche Stimmung, Gänsehaut beim Reinkommen und unglaubliches Tennis-Wetter. Ich bin sehr glücklich, dass es so ausgegangen ist", freute sich Thiem vor ausverkauftem Stadion, also 5.800 Zusehern.

Zum Duell mit seinem "Stallkollegen" Ofner, der von seinem Vater gecoacht wird, meinte Thiem: "Zuerst war ich richtig glücklich für ihn, er hat ein Wahnsinnsmatch gewonnen auch, extrem intensiv. Er ist ein Riesenspieler, war hier auch schon im Halbfinale und ich hoffe, dass ich eine ähnlich gute Leistung wie heute bringen kann."

Zuvor hatte Gerald Melzer, wie Ofner ein Qualifikant, wegen einer Oberschenkel-Blessur gegen den Deutschen Yannick Hanfmann im zweiten Satz aufgeben müssen. Dennoch stehen nach den Auftaktsiegen von Jurij Rodionov und Filip Misolic insgesamt vier rot-weiß-rote Spieler in der Runde der letzten 16, die am Mittwoch in Szene geht.

Und ein österreichischer Viertelfinalist ist bereits fix. Das Duell Thiem gegen Ofner hatte es auch 2019 in Kitz gegeben, als der spätere Turniersieger Thiem gegen den Steirer ebenfalls im Achtelfinale glatt mit 6:3,6:2 gewonnen hatte.

Für Thiem, dem u.a. Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Nicole Billa, Bastian Schweinsteiger und auch seine Freundin Lili Paul-Roncalli auf die Beine schauten, begann das Match zäh. Erst nach acht vergebenen Breakbällen nutzte er seine neunte Chance und nahm dem talentierten, 21-jährigen Schützling seines Ex-Coaches Günter Bresnik zum 4:3 den Aufschlag ab. Das reichte zum 6:4.

Im zweiten Durchgang gelang das Break zum 2:1, doch die Nummer 157 im ATP-Ranking holte sich im Gegenzug das Service des Ex-US-Open-Siegers. Thiems neuerliches Break zum 3:2 brachte gegen den sein ATP-Tour-Debüt feiernden Schewtschenko dann die Vorentscheidung. Das Doppelbreak zum 5:2 ebnete den Weg zum Aufstieg.

Ofner hatte nach einer kämpferisch großartigen Leistung noch vor dem ersten Auftritt Thiems für Riesenstimmung in Kitzbühel gesorgt. Der 26-jährige Steirer bezwang den zehn Jahre älteren, französischen Routinier Richard Gasquet nach 2:33 Stunden mit 1:6,7:5,7:5.

Ofner war nach dem sehenswerten Sieg überglücklich. "Unglaublich. Die Atmosphäre war ein Wahnsinn. Ich habe jedes Mal bei einem wichtigen Punkt eine Super-Unterstützung bekommen", freute sich Ofner noch auf dem Center Court. "Jetzt zum Schluss das enge Game bei 6:5 - ich habe Gänsehaut gehabt am Platz, danke dafür", bedankte sich die aktuelle Nummer 235 im ATP-Ranking.

Gasquet hatte zuvor trotz seiner 36 Jahre enormen Widerstand geboten. "Nachdem ich das Break bekommen habe (im zweiten Satz, Anm.), habe ich mir gedacht, 'ja, das war's heute'. Dann habe ich das Rebreak geschafft. Ich habe angefangen, die Rallyes mit ihm zu spielen, weil ich gemerkt habe, er kann mich eh nicht wegschießen, aber es war unglaublich tough", schilderte Ofner. "Er hat so viel zurückgebracht, das ist normalerweise nicht mein Spiel, was ich heute gespielt habe. Aber ich habe es ganz gut gemeistert." Ofner war jeweils zum 7:5 im zweiten und dritten Satz das entscheidende Break gelungen. Im dritten Durchgang war er bereits 2:4 zurückgelegen, da gelang ihm zum 4:4 das wichtige Rebreak.

Zuvor hatte Melzer im zweiten Satz beim Stand von 4:6,1:1,0:30 gegen den Deutschen Yannick Hanfmann wegen einer Oberschenkelblessur aufgeben müssen. Melzer verließ Kitzbühel enttäuscht. "Saubitter. Ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht so oft die Gelegenheit gehabt, vor so einem Publikum zu spielen", meinte der 32-jährige Bruder von ÖTV-Sportdirektor Jürgen. "Wahrscheinlich hätte ich mir in der letzten Quali-Runde den dritten Satz ersparen müssen", sprach der Niederösterreicher den "ersten Stich" im rechten Oberschenkel am vergangenen Samstag an.

Thiem sieht jedes weitere Match als Geschenk

Die Erleichterung und auch Freude stand Dominic Thiem nach seinem gelungenen Kitzbühel-Auftakt ins Gesicht geschrieben. Der 28-jährige Niederösterreicher freute sich über einen "richtig schönen Tennisabend" vor großartiger Heimkulisse. Und er wirkt nach seiner langen Verletzung auch demütig und dankbar, dass er sich wieder an die ganz großen Zeiten von früher heranpirschen kann.

Schon der Gang auf den mit 5.800 Fans vollen Center Court nimmt der US-Open-Sieger von 2020 keinesfalls als selbstverständlich hin. "So was ist immer wieder aufs Neue sensationell, ich habe Gänsehaut gehabt. Es war ein Wahnsinn", schwärmte Thiem.

Er sei schon erleichtert, dass er den Fans die Show und letztlich auch den Sieg geliefert hat. "Aber in erster Linie hat es wirklich Riesenspaß gemacht. Es waren mit Abstand auch die schönsten Tennis-Bedingungen in den letzten Wochen. Baastad war richtig windig, Gstaad war sehr heiß und noch höher als da. Heute war es zehn Grad kühler, kein Wind, voller Center Court. Es war perfektes Tenniswetter."

Und vom Spielerischen her sei es eine gute Partie gewesen. "Gute, teilweise sehr intensive Rallyes mit hohem Tempo. Es war ein super Start ins Turnier." So richtig Spaß macht ihm Tennis schon seit dem ersten Sieg seit dem Comeback vor einigen Wochen in Salzburg wieder. "Weil ich da einfach gespürt habe, dass der Ball meistens wieder dorthin kommt, wo ich will. Erstmals habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wieder auf hohem Level Matches gewinnen kann und dann ist auch der Spaß wieder zurückgekommen."

Gegen Sebastian Ofner wollte er am Mittwochabend eine ähnlich gute Leistung bringen. "Ofi hat eine richtig geile Partie gewonnen. Es ist auch eine spezielle Konstellation, wir kennen uns sehr gut. Trainieren relativ häufig miteinander."

Dass Thiem bei einem Sieg entweder auf Yannick Hanfmann (GER) oder den als Nummer sechs gesetzten Niederländer Tallon Griekspoor trifft, gab er vor, gar nicht zu wissen. Früher konnte er die gesamte Auslosung auswendig. "Ich bin zur Zeit wirklich noch im dem Mindset, dass ich nur auf die nächste Partie schaue. Ich wüsste nicht, auf wen ich im Vietelfinale treffe und das ist auch gut so. Das nächste Match wird schwer genug."

Wie demütig er geworden ist, zeigt die nächste Aussage: "Es ist definitiv noch immer der Fall, dass jedes weitere Match ein Geschenk ist und jedes Match richtig viel bringt, in dem Prozess, in dem ich grad bin."

Vier Österreicher im Achtelfinale, das freut Thiem sehr. "Ich hoffe, dass wir alle gemeinsam bald in den Top 100 stehen." Für Thiem ist das natürlich nicht der Plafonds. Zufrieden ist auch sein Manager Galo Blanco, der lange Zeit mit seinem Schützling hat mitleiden müssen. Auf die Frage, ob der Spanier irgendeinen Zweifel daran hege, dass Thiem eines Tages wieder um Grand-Slam-Titel mitspielen könne, gab Blanco eine klare Antwort: "Zero" (Null).