Thiem in Monte Carlo gegen Jungstar Rune in zwei Sätzen out

Zwei Tage nach dem sicheren Auftakterfolg über Richard Gasquet startete Thiem mit viel Engagement in sein zweites Spiel unter Neo-Coach Benjamin Ebrahimzadeh. Bis zum 2:2 verlief die Partie völlig ausgeglichen. Thiem agierte auf Augenhöhe mit seinem Konterpart, setzte "einen der großen Drei der neuen Generation" (Thiem) auch in längeren Ballwechseln unter Druck. In entscheidenden Situationen misslangen dem Niederösterreicher dann aber doch mehrere Schläge. Nach seinem ersten Break zum 3:2 war Rune im ersten Durchgang nicht mehr zu stoppen und entschied diesen nach 34 Minuten für sich.

Dieses Selbstvertrauen nahm Rune, der 2023 noch nicht ganz an seine tolle Vorsaison anschließen konnte, in den zweiten Satz mit. Aber auch Thiem, im Fürstentum mit einer Wildcard ausgestattet, hielt dagegen, präsentierte sich nun etwas konsequenter - zumindest bis zum 3:3. Das siebente Game und Thiems Fehleranfälligkeit sollten da zum Knackpunkt werden.

Der Lichtenwörther wehrte zwei Breakbälle ab, vergab im Anschluss die Chance auf den Spielgewinn und musste das Game schließlich doch noch abgeben. Im Finish meldete sich Thiem noch einmal zurück und erarbeitete sich beim Stand von 4:5 die ersten Breakbälle. Rune ließ sich einmal mehr nicht beeindrucken und verwertete nach 1:36 Stunden den dritten Matchball.

Damit ist beim Sandklassiker an der Cote d'Azur nur noch ein Österreicher vertreten. Im Doppel steht Sam Weissborn mit seinem monegassischen Partner Romain Arneodo im Achtelfinale. Nach dem 6:2,6:4 über Marcelo Melo/Alexander Zverev (BRA/GER) am Mittwoch wartet nun die an zweiter Stelle gesetzte Paarung Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA).