Tennis Thiem startet mit Niederlage gegen Zverev in Rasensaison

Thiem verlor das Duell gegen Zverev Foto: APA/dpa

D ominic Thiem hat bei seinem Auftakt in die Rasensaison eine Niederlage gegen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kassiert. Beim ATP-Turnier in Halle musste sich der Niederösterreicher am Dienstag in der ersten Runde dem deutschen Lokalmatador mit 3:6,4:6 geschlagen geben. Damit verlor Thiem, derzeit Weltranglisten-89., gegen den als Nummer 9 gesetzten Zverev (ATP-22.) das erste Duell der beiden Freunde auf Rasen. Im Head-to-head war es die vierte Pleite im zwölften Spiel.

Bei der Neuauflage des US-Open-Finales von 2020, in dem Thiem nach 0:2-Satzrückstand seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert hatte, verwandelte Zverev nach 1:18 Stunden verdient seinen ersten Matchball. Zuletzt war Thiem beim Challenger-Turnier von Perugia überraschend gleich zum Auftakt gescheitert. Beim stark besetzten Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Halle erhielt der 29-Jährige eine Wildcard. Der Rasenklassiker in London beginnt am 3. Juli. In der Anfangsphase hielt Thiem gegen seinen Weggefährten gut mit und erarbeitete sich gegen den French-Open-Halbfinalisten sogar eine Breakchance, die er aber nicht verwerten konnte. Beim Stand von 2:3 leistete er sich zwei Doppelfehler hintereinander, Zverev bedankte sich mit dem entscheidenden Break im ersten Satz. Gegen den starken Aufschlag des früheren Weltranglistenzweiten - Zverev servierte sieben Asse - hatte Thiem (zwei Asse, vier Doppelfehler) kaum Antworten parat. Auch im zweiten Satz bot Thiem phasenweise gut Paroli, bei eigenem Aufschlag wurde er aber immer wieder stark unter Druck gesetzt, außerdem unterliefen ihm zu oft Fehler. Beim Stand von 4:4 erarbeitete sich Zverev vier Breakbälle, den vierten verwandelte er zur Vorentscheidung. Der 26-jährige Deutsche, der noch auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph wartet, spielt nach einer längeren Verletzungspause erstmals seit zwei Jahren wieder ein Turnier auf Rasen.