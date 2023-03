Tennis Thiem verlor auch in Santiago - Südamerika-Tour ein Flop

Thiem wieder mit Auftaktniederlage Foto: APA/AFP

F ür Dominic Thiem war die Südamerika-Tour mit Turnieren in Buenos Aires, Rio de Janeiro und nun Santiago de Chile ein Flop. Nach seinem Zweitrunden-Aus in Argentinien und der Auftakt-Niederlage in Rio musste sich der 29-jährige Niederösterreicher am Dienstag (Ortszeit) auch in Chile gleich in der ersten Runde verabschieden. Thiem unterlag im Duell zweier Wildcard-Spieler Lokalmatador Cristian Garin mit 2:6,6:7 und hat damit in drei Sand-Events nur einen Sieg eingefahren.