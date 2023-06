Thiems Auftaktpartie in Perugia wegen Regens am Mittwoch

Das Erstrundenspiel des als Nummer vier gesetzten Niederösterreichers gegen den Italiener Stefano Travaglia war für Dienstagabend angesetzt, fiel allerdings wie auch andere Spiele dem Regen zum Opfer. Stattfinden soll es nun als dritte Partie nicht vor 14 Uhr am Mittwoch. Nach Perugia wird Thiem vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon noch in Halle im Einsatz sein.

Nach den All England Championships folgen die Auftritte in Gstaad, Umag und Kitzbühel. Diesen Turnierplan gab Manager Moritz Thiem am Dienstag bekannt. Der ist auch für Sebastian Ofner verantwortlich. Beim Steirer gibt es allerdings noch Fragezeichen. Fix ist, dass er vor der Qualifikation in Wimbledon noch den Challenger in Ilkley spielen wird. Danach tritt er in Salzburg an. Die Wochen vor Kitzbühel sind noch offen.

In Stuttgart verlor Nick Kyrgios sein Comebackspiel nach einer Knie-Operation. Der Wimbledon-Finalist von 2022 wirkte beim 5:7,3:6 gegen den Chinesen Wu Yibing noch nicht fit. Der 28-jährige Australier hatte seit Oktober des vergangenen Jahres kein Match mehr bestritten und sich im Jänner am Knie operieren lassen.