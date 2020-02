Eisbären-Mädchen heißt "Finja" .

20.964 Namen waren für den Eisbären-Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn vorgeschlagen worden. Geworden ist es eine "Finja", was "die Weiße und Schöne" bedeutet, gab der Zoo am Welteisbärentag am Donnerstag bekannt. Die Namensvorschläge kamen nicht nur aus ganz Österreich, sondern auch von weiter her, etwa aus Deutschland, Japan, Estland und den USA.