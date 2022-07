Tiergarten Schönbrunn Giraffen-Junges Amari ist halbes Jahr alt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Amari zeigt frech die Zunge Foto: APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN

G iraffen-Jungtier Amari wird am 23. Juli bereits ein halbes Jahr alt und hat sich in den vergangenen sechs Monaten prächtig entwickelt. "Mittlerweile misst Amari deutlich über zwei Meter und ist voller Energie. Mit ihrer langen, blauen Zunge zupft sie schon sehr gerne gemeinsam mit dem Rest der Gruppe an frischen Blättern, weiterhin wird aber auch noch mit Holstein-Kuhmilch zugefüttert", berichtete die zoologische Abteilungsleiterin Eveline Dungl in einer Aussendung.