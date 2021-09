20 Fledermäuse in Klagenfurter Wohnung eingefangen .

Eine regelrechte Fledermaus-Invasion in einem Schlafzimmer einer Wohnung in Klagenfurt hat in der Nacht auf Dienstag die Berufsfeuerwehr der Stadt auf den Plan gerufen. Einsatzleiter Horst Kurath bestätigte auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht des ORF Kärnten. Rund 20 Tiere waren über ein geöffnetes Fenster in das Schlafzimmer gekommen und weigerten sich standhaft, selbiges wieder zu verlassen.