Maus in Catering-Behälter in AUA-Maschine entdeckt

Für eine Flugverspätung sorgte der Zwischenfall am vergangenen Freitag aber nicht. Noch vor dem Abflug konnte das eingefangene Tier laut Airline an Bodenmitarbeiter am Flughafen übergeben werden. Was danach mit dem Tier geschah, konnte die AUA zunächst nicht mitteilen. Laut "Kronen Zeitung" wurde das Tier in einem für die Business Class bestimmten Schwarzbrotcontainer gefunden.

"Generell halten wir fest, dass unsere Catering-Zulieferbetriebe während der gesamten Lieferkette Sicherheits- und Hygienevorschriften erfüllen müssen", so die Fluglinie. Eine Prüfung sei eingeleitet worden, um derartige Vorkommnisse zu verhindern. Zudem sei Kontakt mit dem Catering-Zulieferer und den Logistik-Partnern aufgenommen worden.