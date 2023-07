Babyaffe im Haus des Meeres heißt Quentin

Der Name Quentin setzte sich im Voting gegen Jiri, Gaston, Francis und Jorge durch, wie das Haus des Meeres am Dienstag mitteilte. Das Tier klammert sich im Moment meist noch im Fell seiner Mutter fest. In den kommenden Wochen und Monaten soll er allerdings auf Erkundungstour gehen und das Tropenhaus mit seinen Eltern für sich entdecken.

Weißkopfsaki-Dame Gaby kam Ende 2021 vom Tiergarten Schönbrunn ins Haus des Meeres. Der Umzug zeuge vom gut funktionierenden Netzwerk zwischen den Zoos, bei denen Tierwohl und Artenschutz im Vordergrund stehen, so das Haus des Meeres. Die Hoffnung auf Nachwuchs war bei den Verantwortlichen zunächst noch verhalten, weil sich das Weibchen eher zurückgezogen verhalten hatte und auch das Männchen zunächst auf Distanz blieb. Doch die Beziehung zwischen den beiden festigte sich mit der Zeit und wurde immer inniger.