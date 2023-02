13 Affen ziehen nach Beschlagnahmung im Tierschutzhaus Vösendorf ein

Vollbild

FB

13 Affen nach Beschlagnahmung am Flughafen Wien nun bei Tierschutz Austria untergebracht 13 Affen nach Beschlagnahmung am Flughafen Wien nun bei Tierschutz Austria untergebracht 13 Affen nach Beschlagnahmung am Flughafen Wien nun bei Tierschutz Austria untergebracht 13 Affen nach Beschlagnahmung am Flughafen Wien nun bei Tierschutz Austria untergebracht 13 Affen nach Beschlagnahmung am Flughafen Wien nun bei Tierschutz Austria untergebracht 13 Affen nach Beschlagnahmung am Flughafen Wien nun bei Tierschutz Austria untergebracht 13 Affen nach Beschlagnahmung am Flughafen Wien nun bei Tierschutz Austria untergebracht 13 Affen nach Beschlagnahmung am Flughafen Wien nun bei Tierschutz Austria untergebracht

1 /9