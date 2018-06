Nach 35 Jahren: Rekord auf Nürburgring gebrochen .

So schnell ist noch niemand durch die berüchtigte Nordschleife des Nürburgrings gerast: Der zweifache Le-Mans-Sieger und Langstreckenweltmeister Timo Bernhard brach Freitag den 35 Jahre alten Streckenrekord in der "Grünen Hölle". In einem Porsche bewältigte der Deutsche die fast 21 Kilometer lange Runde in 5:19,55 Minuten, wie der Stuttgarter Sportwagen-Hersteller mitteilte.