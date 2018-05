In Altach trennten sich der SCR Altach und Vizemeister Sturm Graz ebenso 0:0 wie in Wolfsberg der WAC und Rapid. Der Tabellenletzte SKN St. Pölten gewann bei der Admira mit 2:0. Wichtiger ist für die Kühbauer-Elf aber der Montag, wenn feststeht, ob St. Pölten in eine Relegation muss oder ohne Entscheidungsspiele in der künftigen Zwölferliga dabei ist.