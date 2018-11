31-Jähriger nach Banküberfall festgenommen .

Ein 31-Jähriger ist am Montag nach einem Banküberfall in Oberau in der Wildschönau in der Bezirkshauptstadt Kufstein festgenommen worden. Laut Polizei erkannte eine Frau den Mann wieder, die zuvor Fotos aus einer Videoaufzeichnung in der ORF-Sendung "Tirol heute" gesehen hatte. Der Ungar wurde festgenommen.