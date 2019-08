Bei dem Sturz durchbrach der Mann eine aus Holz bestehende Absturzsicherung. Ein Arbeitskollege leistete noch Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Dennoch kam für den 55-Jährigen jede Hilfe zu spät. Erst am Dienstag war es in Tirol zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 38-jähriger Iraker wurde in Kufstein in einem Entsorgungsbetrieb von einem Radlader überrollt.