64-jähriger Wanderer tödlich verunglückt .

Ein 64-Jähriger ist am Sonntag bei einer Wanderung im Gemeindegebiet von Vorderhornbach (Bezirk Reutte) in Tirol in den Tod gestürzt. Der Mann hatte eine Bergtour über den Wilden Grat nahe der Grenze in Bayern geplant und war bis zum Abend nicht heimgekehrt, berichtete die Tiroler Polizei. Die deutsche Frau des Österreichers meldete diesen daraufhin bei der bayrischen Polizei als vermisst.