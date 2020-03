74-Jähriger stürzte bei Wanderung in den Tod .

Ein 74-Jähriger ist am Mittwoch in Steeg in Tirol (Bezirk Reutte) bei einer Wanderung im Bereich Lechleiten in den Tod gestürzt. Angehörige hatten den Mann gesucht, nachdem er nicht nach Hause gekommen war, berichtete die Polizei.