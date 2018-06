Alkoholisierter Lenker stürzte mit Pkw 20 Meter ab .

Ein 27-Jähriger ist am Mittwochabend mit seinem Pkw in Lermoos im Tiroler Außerfern rund 20 Meter abgestürzt. Laut Polizei überschlug sich das Fahrzeug dabei mehrmals. Der Mann wurde von der Bergrettung geborgen und in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert. Ein Alkotest verlief positiv.