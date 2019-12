Brandserie im Unterland geklärt .

Die Tiroler Polizei hat eine Brandserie im Raum Going im Bezirk Kitzbühel geklärt. Durch Ermittlungen war man einem 37-jährigen Einheimischen auf die Spur gekommen, sagte Herbert Walch vom Landeskriminalamt am Freitag der APA. Am Mittwoch war der Verdächtige festgenommen und befragt worden. Dabei legte er ein umfassendes Geständnis ab.