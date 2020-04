Coronavirus: Auch Sölden bleibt unter Quarantäne .

Auch der Tiroler Wintersportort Sölden bleibt für weitere zwei Wochen - bis zum 26. April - unter Quarantäne. Dies gab das Land am Ostersonntag in einer Aussendung bekannt. Bei rund vier Prozent aller Testungen in Sölden konnten Bestandteile des Coronavirus nachgewiesen werden, hieß es.