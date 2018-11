Dornauer sieht Reihen der Tiroler SPÖ geschlossen .

Der designierte Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer sieht seine Landespartei nach der Aufregung um seinen Sexismus-Sager hinter sich stehen. "Die Reihen in der Tiroler SPÖ schließen sich", sagte Dornauer am Samstag am Rande des SPÖ-Bundesparteitags in Wels der APA. Bei einem Landesparteivorstand Anfang Dezember erwartet Dornauer entsprechende Rückendeckung.