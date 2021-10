Ehefrau verteidigt Ex-EU-Abgeordneten Seeber in Betrugsprozess

Der Betrugsprozess gegen den Tiroler Ex-ÖVP-EU-Abg. Richard Seeber ist am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht in die zweite Runde gegangen. Nachdem Seeber am ersten Prozesstag Ende September seine Unschuld beteuert hatte, waren nun die Zeugen am Wort. Darunter seine Ehefrau, die ihn verteidigte. Der 59-jährige Seeber soll zwischen 2006 und 2010 Scheinrechnungen des externen Beraters - dem Zweitangeklagten - vorgelegt haben, der ihn bei seiner Arbeit unterstützt haben soll.

APA / BVZ.at Erstellt am 20. Oktober 2021 | 11:53