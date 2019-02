Die B179 musste zwischen Nassereith und Fernpass in beiden Richtungen wegen Eisglätte gesperrt werden. Zudem verursachte ein Lkw-Unfall Behinderungen. Die Felbertauern-Mautstraße war wegen Lawinengefahr zwischen Matrei und Mittersill unpassierbar. Auch die Brennerstraße (B182) musste zwischen Schönberg und Matrei in beiden Richtungen aus diesem Grund gesperrt werden.

Auf Südtiroler Seite sorgten massive Schneefälle für massive Behinderungen. Neben der Brennerautobahn (A22), die in Richtung Norden zwischen Klausen und Sterzing wegen hängegebliebener Lkw gesperrt war, war auch die Brennerstaatsstraße (SS12) zwischen Sterzing und dem Brenner aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Die A22 in Südtirol war von Sterzing in Richtung Norden zum Teil nicht mehr passierbar. Eine zwölf Kilometer lange Schlange bildete sich, mehrere Lkw steckten fest, berichtete die Südtiroler Verkehrsmeldezentrale. Feuerwehreinheiten waren durch die anhaltenden Schneefälle im Dauereinsatz.

Die Stadt Sterzing war vorerst nur vom Brennerpass oder per Bahn erreichbar. Wegen Lawinengefahr wurden mehrere Pässe geschlossen. Zu einem Lawinenabgang kam es auf der Brenner Staatsstraße oberhalb von Gossensaß. Personen oder Fahrzeuge waren nicht betroffen, da die Straße bereits gesperrt war.

Seit Jahren hatte es nicht mehr so heftig an einem einzigen Tag wie am Freitag in Trentino Südtirol geschneit. Weil zudem die Temperaturen gestiegen waren, herrschte in der Region hohe Lawinengefahr. Heftige Schneefälle wurden in mehreren norditalienischen Regionen gemeldet.