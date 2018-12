Felssturz und Steinschlag auf Straßen .

In Tirol ist es am Montagabend zu einem Felssturz sowie Steinschlag auf Straßen gekommen. In Kufstein lösten sich aus einem Felsen im Hang mehrere Felsteile und kamen teilweise auf der Eibergbundesstraße (B173) zu liegen. Bei Schloss Tratzberg zwischen Stans und Jenbach ereignete sich ein Steinschlag. Ein Pkw-Lenker übersah die Hindernisse auf der Fahrbahn, fuhr dagegen und wurde leicht verletzt.