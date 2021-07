"Impfsonntag" soll 16.000 Personen anlocken .

Impfwillige können sich am Sonntag in Tirol in allen Impfzentren ohne Voranmeldung impfen lassen. Damit soll laut LH Günther Platter (ÖVP) die Erstimpfrate angehoben werden. 16.000 Erstimpfungen können verabreicht werden, ebenso viele Dosen stehen zur Verfügung. Zweitstiche sind keine geplant. Die Impfbereiten können sich den Impfstoff aussuchen. Geimpft werde - "solange der Vorrat reicht" - mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson sowie AstraZeneca.