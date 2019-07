Kleinflugzeug-Absturz: Identität und Ursache unklar .

Im Falle des Absturzes eines Kleinflugzeuges im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte in der Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) mit drei Toten haben Freitagvormittag die Ermittlungen angedauert.