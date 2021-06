Der kleine Bub wurde nach seiner Reanimation durch herbeigerufene Sanitäter und einen Notarzt in äußerst kritischem Zustand mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Dorthin wurde auch die Mutter gebracht, allerdings mit einem Rettungswagen.

Die Frau war am Abend mit ihren beiden Söhnen - ihr anderer Sohn ist zwei Jahre alt - und ihren zwei Hunden spazieren. In einem unbemerkten Moment fing der Kinderwagen zu rollen an und landete im Wasser. Danach nahm das Unglück seinen Lauf. Der Kinderwagen ging zu Bruch und das Kleinkind wurde aus dem Sitz gespült und abgetrieben. Während ein 51-Jähriger dem Bachlauf folgend dem Kleinkind hinterherlief setzte ein 54-Jähriger einen Notruf ab. Zur genauen Klärung des Unfallherganges sind noch weitere Erhebungen erforderlich, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Freitag mit.