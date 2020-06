Mädchen beraubten Mädchen in Innsbruck .

Zwei 15-jährige Mädchen wurden am Samstagabend in Innsbruck von fünf Mädchen vor einem Haus im Innsbrucker Stadtteil Reichenau bedroht und beraubt, berichtete die Polizei. Die fünf Jugendlichen wurden von der Polizei festgenommen, zwei 14-jährige Mädchen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Sie sollen am Montag einvernommen werden.