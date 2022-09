Tirol Mann nach tödlicher Messerattacke auf Frau vor Gericht

Ein 60-Jähriger muss sich in Tirol in einem Mordprozess verantworten. Foto: APA/THEMENBILD

E in 60-jähriger Mann muss sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Verbrechens des Mordes verantworten. Er soll im November 2021 im Zuge eines Streits mit seiner 50-jährigen Frau in der gemeinsamen Wohnung zu einem Küchenmesser gegriffen und diese unter anderem mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte gestand daraufhin die Tat bei seiner Einvernahme.