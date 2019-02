Vor Einbruch der Dunkelheit wurden indes fünf Personen geborgen, die Suche wurde aber weiter intensiv fortgeführt. Zum Verletzungsgrad der Geborgenen konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Weil weitere Signale von Lawinenverschüttetensuchgeräten empfangen wurden, arbeiteten die Einsatzkräfte unter Hochdruck weiter, so die Polizei gegenüber der APA.

Wie viele Personen sich noch unter den Schneemassen befinden könnten, stand vorerst nicht fest. Die 60 Einsatzkräfte vor Ort mussten gleich mehrere Lawinenkegel absuchen. Die Einsatzkräfte hatten per Helikopter zu den Lawinenkegeln geflogen werden müssen, weil die Zufahrtsstraße dahin aufgrund von Lawinengefahr nicht benützbar war. Im Bezirk Reutte herrschte am Samstag grundsätzlich mäßige Lawinengefahr der Stufe zwei auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Auf dem Landweg war die Unglücksstelle nur von deutscher Seite aus erreichbar.

Der Lawinenabgang ereignete sich just am 20. Jahrestag des Lawinenunglücks von Galtür. Eine Jahrhundertlawine riss damals 31 Menschen in den Tod und richtete in dem Ort im Tiroler Paznauntal eine regelrechte Verwüstung an. Nur einen Tag später, am 24. Februar 1999, kamen im benachbarten Valzur weitere sieben Menschen durch eine Lawine ums Leben.