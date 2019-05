Mountainbiker vor Absturz über Felswand gerettet .

Ein 15-jähriger Mountainbiker ist am Freitag bei Terfens in Tirol im Bezirk Schwaz in buchstäblich letzter Minute vor dem Absturz über eine steile Felswand gerettet worden. Der Jugendliche war zuvor bei einem Lawinenkegel vom sehr schmalen Weg abgekommen und rund 30 Meter über steiles Gelände abgerutscht. Kurz vor einem Felsabbruch kam er zum Stillstand - und musste gerettet werden.