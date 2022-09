Tirol-Schwerpunkt im U-Ausschuss

Werbung

Erste Auskunftsperson war VP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun. Bei so gut wie jeder Frage wollte er von der Vorsitzenden Selma Yildirim sowie von der Verfahrensrichterin wissen, ob diese tatsächlich auch zulässig sei. Wenn ja, konnte sich Malaun dann kaum an etwas erinnern: weder was Inserate in ÖVP-Magazinen betraf, noch bezüglich der von der Landjugend bezogenen und nun zurückzuzahlenden mehr als 800.000 Euro aus dem NPO-Fonds. Nach Malaun sind noch Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) und Jungbauern-Landeschef Dominik Traxl geladen.

Vor Sitzungsbeginn hatte die SPÖ einen "Spannenden Tag" angesichts von "Machenschaften" der Tiroler ÖVP erwartet, wie Fraktionsführer Jan Krainer erklärte. Auch für Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli war die Inseratenaffäre in Tirol mit jener des Wirtschaftsbundes in Vorarlberg vergleichbar. Die Inserate in Tirol seien ein "Fass ohne Boden", meinte auch FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker.

Für ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger hingegen ist klar, dass die Tiroler Jungbauernschaft nur parteinahe und kein Teil der Partei, somit also förderungsberechtigt gewesen sei. Die Jungbauernschaft leiste ehrenamtliche Arbeit und dafür wurde der NPO-Fonds geschaffen. Im Übrigen war Hanger der Ansicht, dass der heutige Tag und die heutigen Auskunftspersonen nicht durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt seien, handle es sich doch nicht um eine Vollziehung des Bundes. Das wiederum konnte Stephanie Krisper von den NEOS nicht nachvollziehen. Die NPO-Förderungen gingen von einem Ministerium aus, daher sei man "klar" im Untersuchungsgegenstand.