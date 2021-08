Vater starb an Herzinfarkt, Sohn unter Mordverdacht .

Der 52-Jährige, der am Samstag in Wörgl (Bezirk Kufstein) nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seinem 29-jährigen Sohn vor seinem Haus zusammengebrochen war, ist laut Obduktion an einem Herzinfarkt gestorben. Dennoch bestehe dringender Mordverdacht, informierte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr am Dienstag. Gegen den tatverdächtigen Sohn wurde die U-Haft verhängt. Der Beschuldigte habe auch heute keine Angaben gemacht, das Motiv war somit weiter unklar.