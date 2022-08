Tirol-Wahl: Mattle schließt Koalition mit FPÖ aus

Werbung

Als Begründung, weshalb er sich nun - entgegen der sonstigen Usance der Tiroler ÖVP - vor einer Wahl in Sachen Koalitionen deklariere, meinte Mattle zur APA: "Ich weiß, dass es in der Politik üblich ist, sich immer alle Optionen offen zu halten. Aber diese parteitaktischen politischen Spiele sind nicht das meine. Die Menschen sollen wissen, woran sie sind. Das ist mein politischer Zugang und meine innere Überzeugung."

Bis dato hatte Mattle, der sich derzeit mit sehr schlechten Umfragewerten konfrontiert sieht, eine Koalition mit der Tiroler FPÖ nicht ausgeschlossen, aber deutlich zu verstehen gegeben, dass er sie für "sehr unwahrscheinlich" halte, zuletzt im APA-Interview. Der frühere Bürgermeister von Galtür galt, wie Landeshauptmann Günther Platter, stets als kein besonderer Anhänger einer Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen.

Neben dem "politischen Stil" der FPÖ, der nicht der seine sei und seinem "Verständnis einer Politik der Mitte" nicht entspreche, führte Mattle auch die Person Markus Abwerzger sowie die Haltung der Bundespartei zum Klimawandel ins Treffen. Abwerzger habe sich "leider von einem Abgeordneten, der früher durchaus gemäßigte Positionen vertreten hat, zum Scharfmacher und Tiroler Statthalter von Herbert Kickl entwickelt", so Mattle. Und Kickl habe erst vor wenigen Tagen im ORF-Sommergespräch "den Klimawandel geleugnet und ihn als Angst und Panikmache bezeichnet". "So etwas ist für mich indiskutabel, weil wir alle tagtäglich spüren, wie sich das Klima verändert und wie extreme Wetterereignisse zunehmen. Die Tiroler Energiewende als eines der zentralen Zukunftsprojekte ist für mich deshalb nicht verhandelbar. Mit einer Partei, die den Klimawandel als Hirngespinst abtut, geht das nicht", richtete der derzeitige Wirtschaftslandesrat den Freiheitlichen aus.

Geht man nach den derzeitigen Umfragen, wäre eine Koalition mit der FPÖ für die ÖVP noch am ehesten arithmetisch für eine Zweierkoalition möglich gewesen. Hinzukommen die Sozialdemokraten - auch mit ihnen liege eine Zweierkoalition, glaubt man den Demoskopen, in Reichweite. Mattle und seine ÖVP befinden sich seit längerem stark in der Defensive, derzeit weisen ihnen Umfragen nur rund 30 Prozent oder sogar darunter aus. 2018 hatte Platter - mit bundespolitischem Rückenwind - noch 44,26 Prozent eingefahren.