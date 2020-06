Die Neuinfektionen traten in der Stadt Innsbruck sowie in Osttirol auf. In Innsbruck waren damit drei Personen erkrankt, in den Bezirken Innsbruck-Land, Landeck und Schwaz jeweils eine Person. In Osttirol waren aktuell zwei Menschen infiziert.

Die Zahl jener Menschen, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb bei 108. 3.444 Menschen konnten wieder für gesund erklärt werden. In Tirol wurden bisher 83.896 Coronatests durchgeführt.