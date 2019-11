WWF fordert Gletscher-Gipfel .

Der WWF Österreich hat aufgrund des geplanten Zusammenschlusses der Gletscherskigebiete Pitztal und Ötztal die Abhaltung eines "Gletscher-Gipfels" eingefordert. In einem offenen Brief an Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) verlangt der WWF zudem ein neues Zukunftskonzept inklusive Endausbaugrenzen und Gletscherschutz für den Wintertourismus.