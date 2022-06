Landtagswahl Tiroler Landtagswahl findet am 25. September statt

Für Noch-Landeshauptmann Platter wird ein Nachfolger gesucht

D er vorgezogenen Tiroler Landtagswahl steht nichts mehr im Wege: Die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne haben sich auf einen gemeinsamen Neuwahlantrag und einen Wahltermin geeinigt. Die Landtagswahl soll am 25. September stattfinden, teilten die Klubobmänner der Koalitionsparteien, Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Am 24. Juni soll der Landtag in einer Sondersitzung aufgelöst werden.