Regionalbehörde Tiroler Regierung gibt in Osttirol Wolf zum Abschuss frei

Ein Wolf ist in Osttirol zum Abschuss freigegeben Foto: APA/dpa

D ie Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch einen Wolf zum Abschuss freigegeben. Ein Wolf soll in Assling ein Schaf gerissen haben, das durch einen wolfsabweisenden Zaun geschützt war. Die Abschussverordnung gilt für acht Wochen in 39 Jagdgebieten, teilte LHStv. Josef Geisler (ÖVP) mit. Die Abschussverordnung wurde erstmals nach einer im Landtag beschlossenen Gesetzesnovelle nicht mehr auf ein bestimmtes Tier ausgestellt, zudem ist eine DNA-Bestimmung nicht mehr nötig.