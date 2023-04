Regierungspolitik Tirols Grünen-Chef Mair fordert von Bundes-ÖVP Kurskorrektur

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Mair übt heftige Kritik am Kurs der Bundes-ÖVP Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

T irols Grünen-Chef und Klubobmann Gebi Mair wartet mit heftiger Kritik am Bundes-Koalitionspartner ÖVP auf und fordert eine Kurskorrektur. Die Volkspartei müsse zu einem "klima- und menschenfreundlichen Kurs" zurückfinden, ansonsten werde man in der Koalition "schweren Zeiten entgegen gehen", sagte Mair im APA-Gespräch. Spätestens seit der Entscheidung für die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich habe die ÖVP eine "politische Rechtswende" vollzogen, kritisierte Mair.