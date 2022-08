Tischtennis EM-Doppel-Medaille für Habesohn/Gardos und Polcanova fix

Robert Gardos (l.) und Daniel Habesohn wollen mehr als Bronze/Archiv Foto: APA/BARBARA GINDL

D ie Österreicher Daniel Habesohn/Robert Gardos sowie Sofia Polcanova mit der Ungarin Bernadette Szocs haben im Doppelbewerb der Tischtennis-EM in München eine Medaille fix. Gardos/Habesohn besiegten am Mittwoch im Viertelfinale die deutschen Dang Qiu/Benedikt Duda 3:2 (8,10,-5,-9,11), Polcanova/Szocs die Portugiesinnen Fu Yu/Jieni Shao 3:0 (8,6,9). Semifinale und Finale werden jeweils am Donnerstag ausgetragen, der dritte Platz nicht ausgespielt.