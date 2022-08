EM-Gold für Polcanova im Doppel, Silber für ÖTTV-Männer

Werbung

Der erste Satz im Frauen-Finale entwickelte sich in der Rudi Sedlmayr-Halle mit starken Ballwechseln zu einem echten Krimi: Polcanova/Szocs mussten vier Satzbälle abwehren und konnten selbst erst ihren vierten zum 18:16 nutzen. Der zweite Durchgang blieb nur zu Beginn eng und ging mit 11:6 an das leicht favorisierte Duo mit österreichischer Beteiligung. Im dritten Set liefen die beiden lange einem Rückstand hinterher, zeigten aber Nervenstärke und nützten ihren ersten Matchball zum 11:9 und damit zur EM-Goldmedaille. Polcanova/Szocs gewannen somit den Titel ohne Satzverlust.

Anders verlief das Finale bei den Männern. Habesohn hatte nach dem 3:1-Halbfinalerfolg gegen die Franzosen Alexis und Félix Lebrun gemeint: "Jetzt wollen wir im Finale nach zweimal Gold und zweimal Silber eine positive Bilanz erzielen." Dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung, im Finale brachten die beiden die Schweden nur zu Beginn in Bedrängnis. Im ersten Satz verspielten die Österreicher zunächst eine 5:1-Führung, wehrten dann zwei Satzbälle ab und verwerteten ihrerseits ihren ersten zum 12:10.

Im zweiten und dritten Durchgang machten die Schweden kurzen Prozess, den beiden ÖTTV-Athleten gelangen in der Phase nur sechs Punkte. In Satz vier kämpften sich Habesohn und Gardos noch einmal zurück und wehrten vier Matchbälle ab, den fünften nützten dann Falck/Karlsson zum Sieg und ihrem ersten EM-Titel. 2012 und 2018 hatten die Schweden die EM-Finali noch verloren - und zwar gegen Habesohn und Gardos, die nun in ihrem fünften EM-Doppel-Endspiel die dritte Niederlage kassierten.

Im Einzel musste sich Karoline Mischek der Serbin Sabina Surjan deutlich mit 0:4 (-8,-7,-9,-6) beugen und ist damit im Sechzehntel-Finale ausgeschieden. "Ich bin sehr glücklich mit der EM, auch, wenn das letzte Match sehr enttäuschend verlief", bilanzierte die 24-Jährige. Polcanova war vor ihrem Doppel-Finale auch noch im Einzel-Einsatz und dieses Sechzehntel-Finale entschied sie gegen die Engländerin Ho Tin-tin mit 4:1 (9,9,9,-9,8) für sich.