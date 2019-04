Ma Long erneut Weltmeister .

Der Chinese Ma Long ist zum dritten Mal hintereinander Tischtennis-Weltmeister im Einzel. Der 30-jährige Olympiasieger gewann das Endspiel am Sonntag in Budapest in 4:1-Sätzen (5,7,-7,9,5) gegen den Schweden Mattias Falck, der wiederum als erster Europäer seit 2003 ein WM-Finale im Einzel erreicht hatte.