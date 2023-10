Titelverteidiger Leipzig im DFB-Pokal gegen Wolfsburg out

Leipzig (Xaver Schlager in der 73. Minute aus-, Christoph Baumgartner in der 80. Minute eingewechselt, Nicolas Seiwald Ersatz) spielte ab der 55. Minute in Unterzahl, weil Yussuf Poulsen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, und kassierte nach 13 Siegen in Folge wieder eine DFB-Pokal-Pleite.

Für Union Berlin setzte es unterdessen die elfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Der Hauptstadt-Club verlor beim VfB Stuttgart durch ein Tor von Deniz Undav (45.) mit 0:1. Christopher Trimmel wurde bei den Gästen in der 80. Minute ausgetauscht. Sein Trainer Urs Fischer verlor im Finish die Nerven und bekam nach Spielschluss die Rote Karte präsentiert.