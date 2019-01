Schweiz beim Hopman Cup erneut im Finale .

Titelverteidiger Schweiz steht beim Hopman Cup der Tennis-Profis in Perth erneut im Finale. Am Donnerstag reichte gegen Griechenland ein 7:6(5),7:6(4)-Auftaktsieg von Roger Federer gegen Stefanos Tsitsipas zum Pool-B-Gewinn. Die Griechen entschieden den Vergleich mit den Eidgenossen 2:1 für sich. Der Finalgegner für Samstag wird am Freitag in Gruppe A zwischen Deutschland und Australien ermittelt.