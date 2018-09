Durch "Bezaubernde Jeannie" bekannt: Bill Daily tot .

Der US-Schauspieler Bill Daily, der an der Seite von Barbara Eden und Larry Hagman in der TV-Serie "Bezaubernde Jeannie" mitspielte, ist im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Santa Fe im US-Staat New Mexico gestorben. Das berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Dailys Sohn. Weitere Rollen hatte Daily etwa in "The Bob Newhart Show", "Alf" und "Love Boat".