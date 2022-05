Tödlich verunglückt Frau starb bei Zimmerbrand in Wien

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät Foto: APA

B eim Brand in einem Mehrparteienhaus in der Markomannenstraße in Wien-Donaustadt ist Samstagfrüh eine Frau ums Leben gekommen. Laut Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf hatte ein Passant gegen 5.45 Uhr das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. Die Einsatzkräfte brachen die Tür auf, fanden die Bewohnerin und brachten sie ins Freie. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Flammen waren rasch gelöscht, andere Mieter waren nicht gefährdet.