Bergrettung im Einsatz Tödlicher Lawinenabgang in Kärnten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Verschütteter Kärntner wurde ausgegraben und reanimiert Foto: APA/THEMENBILD

E in 22-Jähriger ist am Samstag bei einem Lawinenabgang in Kärnten tödlich verunglückt. Gegen 12:20 Uhr sei eine Gruppe von sechs Personen, zwei Freerider und vier Snowboarder, von einer präparierten Piste im Skigebiet Turracherhöhe in freies Gelände eingefahren. Dabei habe ein 21-Jähriger ein rund 300 mal 100 Meter großes Schneebrett ausgelöst, das ihn und einen 22-jährigen hinter ihm fahrenden Mann verschüttete, teilte die Polizei am Samstagabend mit.